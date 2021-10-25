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Минниханову доложили о взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажке Челнов

17:59, 25.10.2021
Минниханову доложили о взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажке Челнов
Фото: instagram.com/rimmarav

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову доложили о взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажке Набережных Челнов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Фото: hinstagram.com/rimmarav

Экстренные службы, прибывшие на место в оперативном порядке, информируют по мере поступления новых данных.

По данным Минздрава России, пострадали четыре человека. 32 жильца эвакуировали.

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