Минниханову доложили о взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажке Челнов
Президенту Татарстана Рустаму Минниханову доложили о взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажке Набережных Челнов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
Экстренные службы, прибывшие на место в оперативном порядке, информируют по мере поступления новых данных.
По данным Минздрава России, пострадали четыре человека. 32 жильца эвакуировали.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым