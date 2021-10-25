В России выявлено 37 930 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявлено 37 930 новых случаев коронавируса. Выздоровели 20 690 человек. Число зараженных выросло до 8 279 573 человек, а выздоровевших — до 7 186 611 человек.

По данным оперштаба РФ, зафиксировано 1 069 смертей. За весь период в России от коронавируса скончались 231 669 человек.

Фото: Максим Платонов

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Алексей Нечаев