В России выявлено 37 930 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 37 930 новых случаев коронавируса. Выздоровели 20 690 человек. Число зараженных выросло до 8 279 573 человек, а выздоровевших — до 7 186 611 человек.
По данным оперштаба РФ, зафиксировано 1 069 смертей. За весь период в России от коронавируса скончались 231 669 человек.
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