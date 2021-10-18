Связавшись с мошенниками, жительница Нижнекамска потеряла более 1,8 миллиона рублей

Жительница Нижнекамска потеряла более 1,8 миллиона рублей после того, как связалась с мошенниками. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Инцидент произошел после того, как 54-летней женщине поступил телефонный звонок от мошенника, который представился сотрудником банка и рассказал, что от ее лица поступила заявка на оформление кредита. На просьбу отменить заявление злоумышленник ответил отказом. Далее женщине поступило еще несколько телефонных звонков подобного характера. По указанию мошенников она сняла все сбережения, оформила дополнительный кредит и отправила деньги на их счет. Только потом женщина поняла, что связалась с преступниками.

Фото: kzn.ru

Несколько дней назад женщину из Нижнекамска обманули мошенники и похитили сумму размером в 600 тысяч рублей. Инцидент произошел после поступления телефонного звонка. По указаниям злоумышленника, который представился следователем, женщина оформила кредиты в нескольких банках и перевела средства на указанные номера.



Диана Жиленкова