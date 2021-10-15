Равняться на первого: #Суварстроит делится со строительными компаниями опытом по комплексному развитию территорий

Фото: предоставлено #Суварстроит

В Татарстане ввели в эксплуатацию уже 19 домов «Лаишевского узла», который представляет собой пример комплексного развития территорий. Опыт нашей республики будут перенимать другие регионы. В ближайшие дни в Татарстане состоится мероприятие для строительных компаний из других городов с участием компании #Суварстроит. Ранее в «Лаишевский узел» с экскурсией приезжала большая делегация руководителей из других регионов страны, которые отметили удачный опыт #Суварстроит в комплексном освоении территорий.



Коммерческий директор #Суварстроит Эльвира Галяутдинова рассказала, что данная локация — пример не только для Татарстана, но и для всей России. Буквально на днях в «Лаишевский узел» с экскурсией приезжала большая делегация руководителей из других регионов страны. Они высоко оценили опыт развития разных типов жилья в границах одной территории. Посмотрим, чем они отличаются и какие фишки предлагает девелопер в рамках новых очередей.



Он представляет собой 3 жилых комплекса, объединенных между собой транспортной развязкой:

«Южный парк»

«Времена года»

«Станция спортивная»

На этой локации компания собирается построить более 1 млн кв. м жилья. Здесь появится более 80 домов. Планируется, что в трех жилых комплексах будут проживать до 27 тысяч человек. Процесс строительства идет очень быстро, с опережением плана.

— «Лаишевский узел» — это флагманский проект комплексного развития территорий, который важен не только для компаний, но и для Татарстана. — говорит генеральный директор #Суварстроит Руслан Нурмухаметов. — На сегодня это транспортная развязка, 19 введенных домов, детские сады в шаговой доступности, спортивные площадки, зоны барбекю.

В «Лаишевском узле» строятся дома разной высоты — от 5 до 19 этажей.

Здесь активно развивается и инфраструктура — есть супермаркеты, детские сады. В ЖК «Станция спортивная» и в ЖК «Южный парк» планируется строительство школ.

В «Лаишевском узле» предлагаются квартиры как с предчистовой, так и с чистовой отделкой.

— Этот ремонт стоит 8,5 тысячи рублей за квадратный метр. В него входят и материалы, — рассказал руководитель отдела продаж «Сувартстроит» Марсель Абдулхаев.

Стоимость во всех комплексах разная. Так, например, в ЖК «Южный парк» однокомнатная квартира с комнатой площадью 30 кв. м с чистовой отделкой стоит 4 млн рублей, с предчистовой — 3,5 млн рублей. Двухкомнатные квартиры с предчистовой отделкой площадью около 64 кв. м — 5,5 млн рублей, с чистовой — 5,9 млн рублей. Предусмотрена и возможность сделать из нее при перепланировке «евротрешку». Трехкомнатные квартиры с предчистовой отделкой стоят 6,5 млн рублей, с чистовой — 6,9 млн рублей.

Коммерческий директор #Суварстроит Эльвира Галяутдинова отмечает, что даже с учетом стоимости готового ремонта цена квартир здесь одна из самых низких — на 15—20% дешевле, чем в Казани, и это всего 15 минут до центра.

При всех домах в жилых комплексах есть детские площадки. Каждый из них интересен по-своему. Так, например, ЖК «Станция спортивная» назван так неслучайно. Здесь размещено много спортивного оборудования, вплоть до теннисных столиков, доступных для всех жителей. А ЖК «Времена года» расположен внутри соснового леса. Здесь очень чистый воздух и небольшие пятиэтажные дома с лифтами. В ЖК «Южный парк» есть своя парковая территория с бульварами и скверами, зоной барбекю, имеются велодорожки, площадки для игр и занятий спортом.

Партнерский материал