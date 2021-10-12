Умер первый официальный представитель Следкома Владимир Маркин

Умер первый официальный представитель Следственного комитета России генерал-майор юстиции Владимир Маркин. Он занимал должность руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации ведомства с 2011 по 2016 годы.

«Будучи журналистом высокого класса, Владимир Иванович весь свой богатый опыт успешно применял в качестве официального представителя Следственного комитета России. Человек с четкой гражданской позицией, он всегда своевременно отвечал на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа» — говорится в сообщении СКР. В ведомстве заявили, что благодаря Маркину образ современного российского следователя прочно ассоциируется у граждан с независимым, честным и принципиальным офицером, а работа Следкома — с прозрачностью и объективностью.

С 2007 по 2011 годы Маркин работал руководителем управления взаимодействия со средствами массовой информации Следкома при прокуратуре РФ. После ухода из ведомства он получил должность в правлении ПАО «РусГидро».

Новость дополняется.

Татьяна Демина