Бывшие журналисты «Ведомостей» сообщили о создании нового СМИ VPost

Бывшие журналисты газеты «Ведомости» сообщили о запуске нового СМИ — VPost. Их предыдущий проект — VTimes* — в мае внесли в реестр СМИ-иноагентов.

Пока новое издание работает только в соцсетях, но создатели пообещали подать документы на регистрацию СМИ и скоро запустить сайт. VPost будет писать материалы прежде всего о финансах, говорится в сообщении журналистов в telegram-канале.

Напомним, здание VTimes* основали в июле 2020 года бывшие журналисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после ее продажи Ивану Еремину, владельцу холдинга «ФедералПресс». Советником медиапроекта стал основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр. Домен VTimes.io был создан на некоммерческую организацию Stichting 2 Oktober. Компания, зарегистрированная в Нидерландах, называла своей миссией поддержку независимой журналистики в России. В июне, после признания СМИ иноагентом, редакция объявила о закрытии проекта. Уже тогда они сообщили, что не собираются уходить из профессии.



* СМИ, признанное в России иноагентом



Татьяна Леухина