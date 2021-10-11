На подготовку проекта по ремонту здания радиологического корпуса РКОД в Казани направят почти 3,6 млн рублей

В Казани планируется капитально отремонтировать здание радиологического корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера. На подготовку проектной документации для проведения работ готовы выделить почти 3,6 млн рублей.

Заказчиком работ выступает Главстрой Татарстана. Средства на проектирование выделят из республиканского бюджета.

От подрядчика в течение трех месяцев с момента заключения договора требуется разработать проектную документацию в объеме, достаточном для проведения капремонта здания по улице Сибирский тракт, 29. Он должен получить все необходимые согласования, положительное заключение госэкспертизы в объеме проверки сметной стоимости и экспертизы расчетов радиационной безопасности, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: oncort.ru

Напомним, в Татарстане на строительство, реконструкцию, капремонт и оснащение медицинских учреждений из бюджета направят более 7,7 млрд рублей. Еще за 1,7 млрд рублей капитально отремонтируют 25 стационаров больниц. В районах построят 49 фельдшерско-акушерских пунктов по модульной технологии.

Татьяна Демина