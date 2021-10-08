Жена Валерия Карпина рассказала, почему спела песню «Валера» на фоне казанской мечети

Жена главного тренера сборной России Дарья Карпина рассказала, почему спела песню «Валера» на фоне казанской мечети «Кул-Шариф». Она объяснила, что случилось все спонтанно и религиозной привязки к этому не было. По ее словам, на опубликованное видео супруг отреагировал посмеявшись и прислав смайлики.

«Все получилось спонтанно, просто гуляли перед сном с друзьями, любовались красотами и решили спеть на фоне главного символа города. Естественно, никакой религиозной привязки нет. Просто выбрали символ Казани, на фоне мечети. Сама песня символична», — рассказала Карпина в интервью с «РБ Спорт».

Дарья Карпина опубликовала пост с исполнением песни в «Инстраграм» сегодня ночью. В комментарии к публикации супруга главного тренера сборной России восхитилась красотой Татарстана. Накануне сборная прибыла в Казань чтобы сыграть против команды Словакии в отборочном матче чемпионата мира — 2022.



Диана Жиленкова