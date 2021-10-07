Квартальнов: «Нас не устраивает игра в большинстве. Мы знаем эту проблему, обсуждаем»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итог матча с лидером Континентальной хоккейной лиги магнитогорским «Металлургом» (1:3) и рассказал, чем остался недоволен

— Для нас второй период оказался роковым. Вроде и шансы забить были, но мы допустили много ошибок, много обрезались, пропускали контратаки 3 в 2. Не дорабатывали, это сказалось, из-за этого проиграли матч.

Эта игра нам очень много вопросов преподала. Наверное сейчас характер важнее, а красота уходит на второй план. Надо было чуть по другому играть, — обтекаемо рассуждал Квартальнов после игры.

Также Квартальнов ответил на вопрос о слабой реализации большинства. Он заявил, что работа идет, но проблема не решается, поскольку хоккеисты играют в сложный хоккей и мало бросают.

— Нас не устраивает игра в большинстве? Вы правы, не устраивает. Мы стараемся, было несколько шансов и моментов чтоб забить. Но у них команда играет здорово. Нам нужно упрощать. Мало бросков — мало шайб. Эта проблема — она на ладони. Мы ее понимаем и разговариваем об этом, — сказал Квартальнов.

Казанцы потерпели второе поражение подряд. Два дня назад «Ак Барс» уступил на своем льду минскому «Динамо» (2:3 от).