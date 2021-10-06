Суд США одобрил выплату Тиньковым $448,9 млн в рамках сделки со следствием

Суд США распорядился принять единовременную выплату в размере $448 957 108 от российского бизнесмена Олега Тинькова в рамках соглашения с Минюстом США по делу о неуплате налогов. Об этом пишет ТАСС.

Суд согласился до вынесения приговора принять указанную сумму для последующей передачи Налоговому управлению США.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе российский бизнесмен Олег Тиньков признал в суде США вину по одному из предъявляемых ему обвинений в рамках соглашения с американским Минюстом по делу о нарушении налогового законодательства.



Напомним, в прошлом году американская прокуратура выдала предварительный ордер на арест Тинькова. Он заплатил 20 млн фунтов стерлингов Вестминстерскому суду, чтобы остаться на свободе.Тиньков подозревался властями США в подделке налоговой декларации и занижении дохода за 2013 год. До 2013 года он имел американское гражданство.