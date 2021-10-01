Тиньков признал вину по одному из обвинений в рамках соглашения с Минюстом США

Российский бизнесмен Олег Тиньков признал в суде США вину по одному из предъявляемых ему обвинений в рамках соглашения с американским Минюстом по делу о нарушении американского налогового законодательства.



Бизнесмен признал вину по одному из предъявляемых ему обвинений в рамках дела о неуплате налогов, сообщает ТАСС.

Судья в США наметил вынесение приговора Олегу Тинькову на 29 октября. Адвокат бизнесмена заявил о том, что Тиньков согласился выплатить 506 млн долларов по делу о неуплате налогов.

В декабре Тиньков достиг соглашения с Минюстом США по делу о нарушении американского налогового законодательства.

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В прошлом году американская прокуратура выдала предварительный ордер на арест Тинькова. Он был вынужден выплатить 20 млн фунтов стерлингов Вестминстерскому суду, чтобы остаться на свободе. Отмечалось, что Тиньков подозревался властями США в подделке налоговой декларации и занижении дохода за 2013 год. До 2013 года он имел американское гражданство.

Маргарита Головатенко