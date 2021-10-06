Пермский вуз, где студент открыл стрельбу, продлил дистанционку до 16 октября
Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), в котором 20 сентября студент открыл стрельбу, продлил дистанционный режим обучения до 16 октября, сообщает вуз.
Руководство университета приняло соответствующее решение на основании Минобрнауки РФ в связи с обстановкой с заболеваемостью коронавирусом в Пермском крае. Отмечается, что вход в кампус ограничен в связи с работой Следственного комитета. Доступ станет свободным, когда СК завершит работу на территории.
Студенты перешли на дистанционный формат с 27 сентября по 2 октября, затем он продлевался до 9 октября.
20 сентября в связи со стрельбой отменили занятия во всех школах, техникумах и вузах Прикамья. Учащихся перевели на дистанционку.
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