В Альметьевске после вмешательства прокуратуры бездомных собак с детской площадки поместили в приют
Альметьевская городская прокуратура провела проверку после сообщений СМИ о стае безнадзорных собак, гулявшей по детской площадке на улице Белоглазова.
После проверки прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
После вмешательства ведомства безнадзорных животных отловили и поместили в приют, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
После жалоб в этом году в Казани отловили более 3 тысяч собак.
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