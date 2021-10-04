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В Альметьевске после вмешательства прокуратуры бездомных собак с детской площадки поместили в приют

15:46, 04.10.2021
В Альметьевске после вмешательства прокуратуры бездомных собак с детской площадки поместили в приют
Фото: прокуратура Татарстана

Альметьевская городская прокуратура провела проверку после сообщений СМИ о стае безнадзорных собак, гулявшей по детской площадке на улице Белоглазова.

После проверки прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства ведомства безнадзорных животных отловили и поместили в приют, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: realnoevremya.ru

После жалоб в этом году в Казани отловили более 3 тысяч собак.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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