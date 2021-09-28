Эксперты опасаются роста просрочек по ипотечным выплатам

Совокупный портфель ипотечных кредитов в России превысил 10,7 трлн рублей, а доля ипотечных кредитов частным лицам выросла с марта 2020 года по август 2021 года до 47,6%. Об этом пишут «Ведомости».

Эксперты опасаются роста просрочки по кредитам на покупку жилья. По их данным, в ряде регионов уже наблюдаются такие тенденции.



«Опасность такой ипотечной лихорадки заключается в вовлечении в орбиту кредитования значительной части населения, в будущем не всегда способной качественно обслуживать задолженность», — отмечают авторы исследования.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия практически приблизилась к пределу роста ипотеки.



Ольга Шагиева