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Эксперты опасаются роста просрочек по ипотечным выплатам

08:20, 28.09.2021
Эксперты опасаются роста просрочек по ипотечным выплатам
Фото: realnoevremya.ru

Совокупный портфель ипотечных кредитов в России превысил 10,7 трлн рублей, а доля ипотечных кредитов частным лицам выросла с марта 2020 года по август 2021 года до 47,6%. Об этом пишут «Ведомости».

Эксперты опасаются роста просрочки по кредитам на покупку жилья. По их данным, в ряде регионов уже наблюдаются такие тенденции.

«Опасность такой ипотечной лихорадки заключается в вовлечении в орбиту кредитования значительной части населения, в будущем не всегда способной качественно обслуживать задолженность», — отмечают авторы исследования.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия практически приблизилась к пределу роста ипотеки.

Ольга Шагиева
НедвижимостьЭкономикаБанки Татарстан

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