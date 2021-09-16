Набиуллина: Россия приближается к пределу роста ипотеки

Россия практически приблизилась к пределу роста ипотеки. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

К такому выводу она пришла, изучая статистические данные по доле семей с ипотечными кредитами в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов.

— Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения, — сказала глава Центробанка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

После трансформации программы льготной ипотеки в некоторых регионах цены на жилье должны стабилизироваться, но снижения не будет.

По данным на 2 сентября, в Татарстане совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов за первые 7 месяцев 2021 года увеличился на 16,8% — до 316,5 млрд рублей. «Реальное время» разбиралось, в каких регионах динамика роста жилищного кредитования превысила 700%, а где идут серьезные просрочки платежей. Подробности — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина