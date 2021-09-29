Суд разрешил Facebook отсрочить платеж штрафа в 26 млн рублей до 4 октября
Мировой суд Таганского района Москвы предоставил компании Facebook отсрочку для выплаты штрафа в размере 26 млн рублей до 4 октября по ее просьбе, сообщает RT.
Facebook просила отсрочку в связи с техническими проблемами, из-за которых она не может уплатить сумму в срок. Так, 29 сентября мировой суд удовлетворил постановление об отсрочке.
Напомним, в мае мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Facebook по восьми протоколам на сумму 26 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Позже компания обжаловала этот штраф.
По данным на 14 сентября, общая сумма штрафов, наложенных на Facebook в России, достигла 90 млн рублей. К ней 24 сентября добавился штраф в размере 15 млн рублей за то, что компания не локализовала в России персональные данные граждан.
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