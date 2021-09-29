Суд разрешил Facebook отсрочить платеж штрафа в 26 млн рублей до 4 октября

Мировой суд Таганского района Москвы предоставил компании Facebook отсрочку для выплаты штрафа в размере 26 млн рублей до 4 октября по ее просьбе, сообщает RT.



Facebook просила отсрочку в связи с техническими проблемами, из-за которых она не может уплатить сумму в срок. Так, 29 сентября мировой суд удовлетворил постановление об отсрочке.

Напомним, в мае мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Facebook по восьми протоколам на сумму 26 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Позже компания обжаловала этот штраф.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным на 14 сентября, общая сумма штрафов, наложенных на Facebook в России, достигла 90 млн рублей. К ней 24 сентября добавился штраф в размере 15 млн рублей за то, что компания не локализовала в России персональные данные граждан.

Маргарита Головатенко