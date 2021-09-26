В Татарстане в начале следующей недели ожидаются заморозки

В Татарстане в начале следующей недели ожидаются заморозки. По прогнозу синоптиков, во вторник и среду в ночные часы в низких местах температура опустится до -2 градусов.

По данным Гидрометцентра РТ, ночью 28 и 29 сентября температура по Татарстану составит от 0 до +5 градусов. Днем синоптики прогнозируют максимум +11 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев заявлял, что с середины следующей недели в Татарстане возможно наступление бабьего лета, «хоть и запоздалого, не столь жаркого».

Татьяна Демина