Захарова считает, что европейские страны не отходили от принципов колониализма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что страны Европы не отходили от принципов колониализма и продолжают жить в их парадигме, «не забывая об этом ни на минуту».

— Внешние их заявления были о другом, а отношения к другим странам были именно построены на этом видении мира, — заявила Захарова эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». По ее словам, страны Запада на сегодняшний день все еще стремятся безосновательно вмешиваться в дела других государств.

«Мир просит [Запад] только об одном — вернуться в лоно международного права», — сказала официальный представитель российского МИД.

Фото: vk.com/mid

В этом месяце министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «хоть завтра» готова возобновлять отношения с Западом. Однако обязательным условием для этого является обоюдность, подчеркнул он.



Татьяна Демина