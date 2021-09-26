В центральной России в начале следующей недели прогнозируется максимум +11 градусов

Фото: Максим Платонов (архив)

В центральной России в ближайшие двое суток днем ожидается максимум +11 градусов. Это связано с тем, что погода будет определяться тыловой частью североатлантического циклона, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

"...небо продолжит хмуриться, и не обойдется без кратковременные дождей, а холодные северные ветры позволят столбикам термометров в дневные часы подняться только до +9…+11, что на несколько градусов ниже положенной нормы», — написал он в своем Instagram.



Однако для жителей Москвы Тишковец спрогнозировал «прокси» бабье лето. К выходным появится солнце, а уже к четвергу среднесуточная температура воздуха вернется к климатической норме, а к субботе окажется на пару градусов выше ее.

Фото: Максим Платонов (архив)

К выходным в столице потеплеет до +15 градусов, в Подмосковье до +12…+17 градусов, прогнозирует Тишковец.

Напомним, профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев заявлял, что с середины следующей недели в Татарстане возможно наступление бабьего лета, «хоть и запоздалого, не столь жаркого».

Татьяна Демина