«Нижнекамскнефтехим» пополнил популяцию ценных видов рыбы в Куйбышевском водохранилище

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Пятнадцать тысяч штук мальков стерляди выпустили специалисты управления экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Куйбышевское водохранилище.



Акция прошла в акватории близ села Бетьки Тукаевского района. Именно сюда из рыбоводного центра с помощью специального транспорта, оборудование которого позволяет поддерживать в контейнерах необходимые условия для жизнеобеспечения рыбы, были доставлены мальки стерляди. Это только первый этап работы, всего в 2021 году планируется выпустить 125 616 шт стерляди (это более 4-х тонн рыбоводной продукции). ПАО «Нижнекамскнефтехим» является одним из самых крупных водопользователей по РТ.

Процедуру выпуска молоди контролировали специалисты управления экологической безопасности компании совместно с представителями Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Комиссия подтвердила удовлетворительное состояние мальков перед выпуском и соблюдение всех требований к условиям его проведения.

Экологическое компенсационное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проходит в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим». Речь идет о водозаборе, который находится на балансе предприятия.

Он расположен в поселке Красный Ключ и предназначен для забора воды для технических нужд «Нижнекамскнефтехима», а также обеспечения хозпитьевой водой жителей Нижнекамска. Водозабор имеет эффективное рыбозащитное устройство, позволяющее минимизировать вред биоресурсам, но не исключает вероятность попадания личинок и молоди рыб в водозаборное устройство.

В связи с этим восполнение биоресурсов для «Нижнекамскнефтехима» является важной составляющей природоохранных мероприятий, проводимых на предприятии. Количество выпускаемой рыбы зависит от объемов забранной воды из водоема. Второй этап выпуска мальков состоится в октябре.