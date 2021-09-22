Ватерполисты «Синтеза» провели первый матч европейского сезона в Черногории

Ватерполисты «Синтеза» открыли европейский сезон в Черногории. В первом поединке I квалификационного раунда в Подгорице они уступили греческому клубу «Аполлон Смирнис».



По итогам первого периода «Синтез» выигрывал четыре мяча (7-3). Однако они уступили в следующих двух периодах: 2-5 и 2-4 соответственно. В начале четверти Артем Одинцов сравнял счет, однако затем «Синтез» получил в свои ворота сразу три мяча.



Матч закончился со счетом 15-18 в пользу «Аполлон Смирнис». В ворота греков мячи забросили Артем Одинцов, Николай Лазарев, Алексей Рыжов-Аленичев, Роман Шепелев, Эмиль Зиннуров, Иван Сучков, Игорь Бычков, Сергей Лисунов и Егор Васильев, сообщает пресс-служба «Синтеза».

Уже завтра, 23 сентября, «Синтез» ждет два матча. Утром предстоит игра против турецкой «Энки». Вечером казанцы сыграют против венгерского «ОСК Будапешт».

Напомним, «заводчанам» предстоит провести на турнире шесть матчей. Соперниками казанцев по группе Б станут «ОСК Будапешт» (Венгрия), «Ядран Сплит» (Черногория), «Ядран Герцег-Нови» (Черногория), «Аполлон Смирнис» (Греция), «ЕЛК Зайбош» (Литва) и «Энка Стамбул» (Турция).

Татьяна Демина