«Синтез» отправился в Черногорию на первый квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Синтез» отправился в Черногорию на матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов LEN по водному поло.

«Заводчанам» предстоит провести на турнире шесть матчей. Соперниками казанцев по группе Б станут ОСК «Будапешт» (Венгрия), «Ядран Сплит» (Черногория), «Ядран Герцег-Нови» (Черногория), «Аполлон Смирнис» (Греция), «ЕЛК Зайбош» (Литва) и «Энка Стамбул» (Турция).

Первый матч команда Марата Закирова проведет 22 сентября против греческих ватерполистов. По его словам, турнир обещает быть непростым и покажет степень готовности казанцев к сезону.

Всего по итогам квалификации в следующий раунд пройдут 4 команды из группы Б.

Напомним, ранее главный тренер «Синтеза» оценил соперников казанской команды.