Роналду — самый высокооплачиваемый футболист в этом сезоне, Месси заработает меньше на 15 млн

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в сезоне-2021/22 по версии Forbes.

За год португалец заработает 125 млн долларов до вычета налогов и займет первое место в рейтинге по этому показателю. Эта цифра складывается из зарплаты игрока в клубе ($75 млн) и поступлений от рекламы, а также иных околоспортивных доходов.

Следом за Криштиану расположился Лионель Месси. Перешедший в «ПСЖ» аргентинский футболист заработает на $15 млн меньше Роналду — $110 млн.

Тройку лучших замкнул одноклубник Месси бразилец Неймар, у которого доход составит $95 млн.

Месси ни разу не забил в первых 3 матчах за ПСЖ. У Роналду — 4 гола на старте за «МЮ»