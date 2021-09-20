Месси ни разу не забил в первых 3 матчах за ПСЖ. У Роналду — 4 гола на старте за «МЮ»

Нападающий Лионель Месси вновь ушел без результативных действий в матче за ПСЖ.

Накануне его команда выиграла дома у «Лиона» со счетом 2:1. Победный гол парижан был забит после замены Месси, который покинул поле на 76-й минуте встречи.

После перехода в ПСЖ аргентинец провел 3 матча, но ни в одном из них не смог отметиться голом или ассистом. Всего за парижан Месси сыграл 190 минут, лишь одну из игр проведя полностью.

За это же время Криштиану Роналду забил 4 гола в 3 матчах за «Манчестер Юнайтед». Португалец сделал дубль в дебютной после возвращения встрече в АПЛ, следом забил в Лиге чемпионов, а на выходных огорчил «Вест Хэм».

Напомним, «Барселона» выиграла свой первый матч после ухода Месси.