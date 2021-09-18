Фаттахов рассказал про свой фронт работы в должности заместителя руководителя Росмолодежи

Заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов рассказал про свой фронт работы на новом месте. Об этом он написал в свое telegram-канале «Да!Мир говорит».

У него будет 5 основных направлений в работе: координация молодежной политики в регионах, организация и сопровождение форумных кампаний и грантовых конкурсов, реализация проектов цифровой трансформации, взаимодействие с общественными организациями и молодежными сообществами, развитие молодежного предпринимательства.

Фото: tatarstan.ru

— Раскрывать темы подробнее буду по ходу работы, step by step. Как и прежде, приветствую обратную связь на просторах соцсетей, — отметил он.

В начале сентября министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов стал заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Документ о назначении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Освободившееся министерское кресло было отдано Тимуру Сулейманову, который был у Фаттахова первым замом. Указ о его назначении подписал Рустам Минниханов.



Алексей Нечаев