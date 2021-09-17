Из AppStore и Google Play удалили приложение «Навальный»

Компании Apple и Google убрали приложение «Навальный» из онлайн-магазинов AppStore и Google Play после требований Роскомнадзора 20 августа удалить его.



Теперь приложение недоступно для скачивания. Если оно было установлено, при попытке обновить его появляется сообщение об удалении из магазина, сообщает ТАСС.

Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры ограничить доступ к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией*.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале прошлой недели Роскомнадзор заблокировал в России сайт «Умное голосование» из-за связи с Фондом борьбы с коррупцией*.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

Маргарита Головатенко