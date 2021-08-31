В новых iPhone появится функция спутниковой связи на случай ЧП

Компания Apple собирается внедрить в новые iPhone функцию спутниковой связи, кототрая в случае ЧП поможет пользователям отправлять сообщения спасательным службам и просить о помощи даже в местах, где не ловит сотовая связь, сообщил Bloomberg.



По информации источников издания, компания разрабатывает для пользователей как минимум две аварийные функции. Так, пользователь сможет отправить просьбу о помощи в стандартном приложении для обмена сообщениями iMessage. Такие сообщения будут отображаться не на синем или зеленом фоне, как обычно, а на сером. При обращении в службу экстренной помощи смартфон отправит экстренным службам местоположение человека и виртуальную карту в приложении «Здоровье» с медицинской информацией о нем.

Однако функции будут работать в каждой стране, а подключение к спутнику иногда может занимать до минуты, подчеркивает издание.

Фото: realnoevremya.ru

Над спутниковой технологией в компании работали на протяжении многих лет. Описанную концепцию Apple изучает с 2017-го.

В начале августа Apple подтвердила сообщения о внедрении в свои устройства на iOS и iPadOS проверку содержимого фото. Эта мера призвана ограничить распространение материалов о сексуальном насилии над детьми.

Маргарита Головатенко