В Лаишево открыли экстрим-парк

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В Лаишево появился экстрим-парк. Его открытие приурочили ко Дню города, который празднуется сегодня.

«Прогулки, физкультура, спорт, трюки на велосипедах, самокатах и скейтбордах, семейные пикники — теперь все это доступно нашим жителям», — рассказал о новом экстрим-парке глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов в своем Instagram.



Экстрим-парк в Лаишево стал третьем в Татарстане. В Казани есть «Урам». Этим летом открыли его крытый комплекс. Экстрим-парк появится также и в Нижнекамске.

Татьяна Демина