Казанские пригороды заняли 3 место в рейтинге по наибольшему росту цен на загородные дома

Фото: Максим Платонов (архив)

Пригороды Казани заняли 3 место в рейтинге по динамике роста цен на загородные дома вокруг российских городов-миллионников. Лидерами оказались пригороды Челябинска и Красноярска.

В Казани рост средней стоимости квадратного метра загородной недвижимости по сравнению с сентябрем прошлого года составил 18%. Сейчас это показатель достиг отметки 49,9 тыс. рублей за кв. метр.

Казанские пригороды разделили третье место с питерскими. Однако в Санкт-Петербурге по состоянию на сентябрь 2021 года ценник значительно выше — 105,7 тыс. рублей за кв. метр, пишет ТАСС со ссылкой на исследование федеральной компании «Этажи».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У лидеров рейтинга, пригородов Челябинска и Красноярска, средняя стоимость квадратного метра загородного жилья по сравнению с сентябрем 2020 года выросла на 28% (до 36 тыс. рублей) и на 24% (51,42 тыс. рублей) соответственно. В целом по России средняя стоимость одного «квадрата» загородной недвижимости за год увеличилась на 13,6%, до 44 тыс. рублей.

спрос на загородную недвижимость еще прошлой весной-летом подстегнули антиковидные ограничения — изолироваться люди предпочитали в своем частном доме или коттедже. За минувший год интерес к индивидуальному жилью вырос еще больше. Подробнее о ситуации на рынке загородной недвижимости в Татарстане — в материале «Реального времени»



Татьяна Демина