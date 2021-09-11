Количество жертв взрыва газа в Ельце выросло до трех

В руинах обрушившегося подъезда двухэтажного дома в Ельце нашли тело третьей жертвы взрыва — это мужчина 1935 года рождения.

Напомним, сегодня ночью в Липецкой области, под Ельцом, в поселке Солидарность произошел взрыв в одной из квартир двухэтажного дома. Сейчас известно о том, что погибли трое — женщина 1971 года рождения, 11-летняя девочка и пожилой мужчина. Шестеро человек пострадали (в том числе ребенок 2012 года рождения).



Предварительной причиной взрыва могла быть утечка газа в квартире, где проживала неблагополучная семья. Старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева сообщила агентству РИА «Новости», что одной из версий взрыва может быть неисправность газового оборудования.

Люди, оставшиеся без жилья, получат или новые квартиры, или денежные компенсации. Об этом заявил липецкий губернатор Игорь Артамонов. Семьям погибших выплатят по полтора миллиона рублей.

Напомним, минувшая неделя ознаменовалась еще несколькими взрывами бытового газа, один из которых повлек за собой человеческие жертвы. Так, в Подмосковном Ногинске при этом происшествии пострадали 15 человек, погибли 7 (в том числе дети). А на следующий день взорвался газ в квартире двухэтажного дома в Звениговском районе Марий Эл. Человеческих жизней этот инцидент не унес — обошлось двумя госпитализированными.





Людмила Губаева