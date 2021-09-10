В восьмой день I Игр стран СНГ в Казани сборная России завоевала 11 медалей

Фото: Максим Платонов (архив)

В восьмой день I Игр стран СНГ, которые проходят в Казани сборная России завоевала 11 медалей. Копилка россиян пополнилась 4 золотыми, 1 серебряной и 6 бронзовыми наградами.

Сегодня в столице Татарстана прошли соревнования по дзюдо, карате, настольному теннису, пулевой стрельбе и танцевальному спорту.

Победителями стали Артем Двойников и Мария Тайлакова в смешанном разряде в настольном теннисе, Дарья Литау в стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 м и брейкдансеры Руслан Громов и Виктория Тихонова. Серебряные медали завоевали Максим Боков и Элизабет Абраамян в смешанном разряде в настольном теннисе.

Бронзу в командных соревнованиях по дзюдо России принесли каратисты Кирилл Ковалев (весовая категория свыше 84 кг) и Изабелла Малкина (до 61 кг), а также Никита Мошков и Ольга Вишнякова, Егор Овчинников и Влада Воронина в смешанном разряде в настольном теннисе. В стрельбе третье место заняла Екатерина Чеканова, пишет ТАСС.

Скриншот/ciskazan2021.microplustiming.com

По итогам восьми дней Игр российские спортсмены завоевали 99 золотых, 33 серебряные и 44 бронзовые награды. Сборная России лидирует в медальном зачете. На второй строчке — Узбекистан (22-29-30), на третьей — Азербайджан (13-11-23).

Торжественная церемония открытия I Игр стран СНГ состоялась состоялась в Казани 4 сентября на территории Деревни Универсиады . Они будут проходить в столице Татарстана по 11 сентября. В соревнованиях примут участие 9 стран: порядка 1,5 тыс. спортсменов и 600 официальных лиц в составе команд. Всего разыграют 182 комплекта медалей. В составе сборной России выступят 28 спортсменов из Татарстана.



Татьяна Демина