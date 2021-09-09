В седьмой день I Игр стран СНГ в Казани сборная России завоевала 13 золотых медалей

Фото: Максим Платонов

В седьмой день I Игр стран СНГ, которые проходят в Казани, сборная России завоевала 13 золотых медалей. Копилка российских спортсменов также пополнилась 11 серебряными и 8 бронзовыми наградами.



Сегодня в столице Татарстана разыграли медали в дзюдо, настольном теннисе, пулевой и стендовой стрельбе и танцевальном спорте.

Золото России принесли дзюдоисты Дали Лилуашвили (весовая категория до 63 кг), Дарья Храмойкина (до 70 кг), Дина Гизатулина (до 78 кг), Дарья Владимирова (свыше 78 кг), Исмаил Мисиров (до 66 кг), Армен Агаян (до 73 кг), Егор Сухопаров (до 81 кг), Екубжон Назиров (до 90 кг).

В настольном теннисе в парном разряде первыми стали Артем Двойников и Никита Мошков, Мария Тайлакова и Элизабет Абраамян. В танцевальном спорте в латиноамериканской программе победу одержали россияне Герман Пугачев и Ариадна Тишова.

В пулевой стрельбе золотую медаль завоевала Алина Хизбуллина (пневматическая винтовка, 10 м), в стендовой стрельбе — Дмитрий Моряков и Анна Беляева в смешанных соревнованиях в ските, пишет ТАСС.

Скриншот/ciskazan2021.com

Всего по итогам семь дней Игр сборная России завоевала 95 золотых, 32 серебряные и 38 бронзовых медалей. Она по-прежнему лидирует в общем медальном зачете. На второй строчке — Узбекистан (21-29-30), на третьей — Азербайджан (13-10-23).

4 сентября в Казани на территории Деревни Универсиады состоялась торжественная церемония открытия I Игр стран СНГ. Они будут проходить в столице Татарстана по 11 сентября. В соревнованиях примут участие 9 стран: порядка 1,5 тыс. спортсменов и 600 официальных лиц в составе команд. Всего разыграют 182 комплекта медалей. В составе сборной России выступят 28 спортсменов из Татарстана.



Татьяна Демина