В Казани представили три эскиза медалей Универсиады-2023

В Казани на форуме «Россия — спортивная держава» представили три эскиза медалей Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге. Один из них планируют утвердить официально.

Кроме того, в столице Татарстана сегодня прошла церемония объединения символического наследия игр — медали и факелы казанской Универсиады-2013 и красноярской Универсиады-2019 передали главе Дирекции Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 Александру Чернову. Они символизируют опыт проведения крупных спортивных событий, накопленный в России за последние годы, сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

Фото: midural.ru

XXXII Всемирные летние студенческие игры пройдут Екатеринбурге 7—19 августа 2023 года. Программа включает в себя соревнования по 18 видам спорта, 15 из которых обязательные (бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование и художественная гимнастика). За 13 дней планируется разыграть 247 комплектов медалей.

Татьяна Демина