Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди европейских стран

По дешевизне бензина Аи-95 Россия заняла второе место среди 32 стран Европы. По доступности его для населения страна расположилась на 16-ом месте, сообщает «РИА Новости».



Жители России на среднемесячные зарплаты могут купить около тысячи литров 95-го бензина. По этому показателю Россия опережает Казахстан, Украину, Белоруссию и другие страны Восточной Европы. Первое место занял Люксембург — там жители могут купить 2,6 тысячи литров бензина на среднюю зарплату.

В пересчете на рубли Россия уступила лишь Казахстану — там литр Аи-95 стоит 34,3 рубля, в РФ — 49,1 рубля.

Фото: realnoevremya.ru

В России рост цен на моторное топливо ожидается примерно на уровне инфляции. При сохранении текущего темпа роста заработной платы доступность бензина в РФ сохранится на прежнем уровне или даже увеличится, — заключили эксперты.

Маргарита Головатенко