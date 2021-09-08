В шестой день I Игр стран СНГ в Казани сборная России завоевала 11 золотых медалей

Фото: Максим Платонов

В шестой день I Игр стран СНГ, которые проходят в Казани, сборная России завоевала 11 золотых медалей. Копилка российских спортсменов также пополнилась одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.

Сегодня на Играх разыгрывались медали в бадминтоне, настольном теннисе, пулевой и стендовой стрельбе и танцевальном спорте.

Победителями в бадминтоне стала смешанная сборная России, в настольном теннисе — мужская и женские команды. В стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м золото для страны завоевал Евгений Потапов, в стендовой стрельбе — мужские сборные в ските и трапе и женская команда в ските. В танцевальном спорте копилка достижений России пополнилась золотыми медалями смешанной программе.

Серебро завоевала женская сборная в стендовой стрельбе (трап), бронзу — Матвей Потапов в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м и команда в танцевальном спорте в смешанной программе, пишет ТАСС.

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По итогам шести дней Игр в Казани россияне завоевали 71 золотую, 21 серебряную и 24 бронзовые медали. В медальном зачет сборная России остается лидером. На второй строчке — Узбекистан (16-25-18), на третьей — Азербайджан (11-7-17).

4 сентября в Казани на территории Деревни Универсиады состоялась торжественная церемония открытия I Игр стран СНГ. Они будут проходить в столице Татарстана по 11 сентября. В соревнованиях примут участие 9 стран: порядка 1,5 тыс. спортсменов и 600 официальных лиц в составе команд. Всего разыграют 182 комплекта медалей. В составе сборной России выступят 28 спортсменов из Татарстана.



Татьяна Демина