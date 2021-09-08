Путин поприветствовал участников форума «Россия — спортивная держава», проходящего в Казани

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума «Россия — спортивная держава», проходящего в Казани. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что традицию проведения этого форума заложили в 2009 году именно здесь, в Казани, в столице Татарстана — в республике, «где любят спорт, уделяют приоритетное внимание развитию современной, самой передовой инфраструктуры, строят не только уникальные стадионы и комплексы, но и доступные, удобные объекты для спортивных занятий на селе, в школах и вузах, во дворах».

Путин поблагодарил зарубежных гостей форума за сотрудничество, взаимодействие. Также в обращении он отметил, что в России должны быть созданы условия для того, чтобы как можно больше граждан — не менее 70% к 2020 году — могли систематически заниматься спортом и физической культурой. Особое внимание будет уделяться детям и подросткам.



Фото: tatarstan.ru

Он напомнил, что в эти дни в Казани проходят первые Игры стран СНГ. Глава государства вновь пожелал успехов участникам и подчеркнул, что в Татарстане накоплен большой позитивный опыт проведения крупных, мирового уровня спортивных мероприятий: летняя Универсиада 2013 года, чемпионат мира 2015-го по водным видам спорта, матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Такой богатейший опыт, в том числе популяризации, развития спорта, безусловно, достоин изучения и распространения — как в нашей стране, так и за ее пределами», — говорится в сообщении.

Сегодня в рамках форума «Россия — спортивная держава» вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, министр спорта Олег Матыцин и помощник президента РФ Игорь Левитин приняли участие в открытии 16 спортивных объектов в 13 регионах страны. В Татарстане открыли универсальный спортивный зал в Кукморе и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Казани.