В России зарегистрировали 17 425 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 17 425 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 7 047 880, сообщил оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки выздоровели 17 243 пациента, за весь период пандемии от COVID-19 излечились 6 302 250 пациентов. Умерли за сутки 795 россиян, всего — 188 785.

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