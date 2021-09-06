Синоптик: в Татарстане временами дожди будут идти вплоть до выходных

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе временами дожди будут идти вплоть до выходных. В воскресенье воздух должен прогреться до +16..+18 градусов, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Аналогичная погода в ближайшие дни будет наблюдаться в Нижегородской и Кировской областях. В середине недели, к выходным, по прогнозу синоптиков, до +20 градусов потеплеет в Пензе, Саранске и Саратове.

При этом, по словам Синенкова, прохладная погода, установившаяся в Поволжье, сохранится буквально сутки-двое — в среду в регионах температура начнет повышаться. «В конце недели, в том числе в выходные дни, погода будет очень теплой, хотя кратковременные дожди не исключены, они пройдут преимущественно на востоке», — цитирует синоптика ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, по данным Гидрометцентра РТ, сейчас обширный высотный циклон формирует погоду на европейской территории России. В Татарстане под его влиянием отмечаются небольшие дожди и похолодание. В среднем за сутки температура отстает от нормы на 5 градусов — такой температурный фон характерен для конца сентября.



Татьяна Демина