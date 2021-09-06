В четвертый день Игр стран СНГ в Казани сборная России завоевала 11 золотых медалей

В четвертый день I Игр стран СНГ, которые проходят в эти дни в Казани, сборная России завоевала 11 золотых медалей. Копилка россиян также пополнилась двумя бронзовыми наградами.

Сегодня в столице Татарстана проходили соревнования в баскетболе 3х3, пулевой стрельбе и борьбе на поясах. Россияне завоевали золото в баскетболе 3х3 среди мужчин и женщин.

Победителями Игр по борьбе на поясах стали Булат Юнусов, Альберт Сахабиев, Зариф Валитов, Раббани Нургалиев, Рафаэль Бильданов, Марсель Мурзагильдин, Рузаль Тамергалиев, Вадим Васильев и Ильсаф Фахрутдинов. Бронзовую медаль получил Айнур Ганиев.

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Еще одну бронзу России принесла Алина Хизбуллина. Она стала призером в соревнованиях по пулевой стрельбе, пишет ТАСС.

Всего с начала Игр стран СНГ российские спортсмены завоевали 51 золотую, 15 серебряных и 14 бронзовых наград. Сейчас они занимают первое место в медальном зачете. На второй строчке — Узбекистан (15-18-14), на третьей — Казахстан (7-15-28).

Напомним, 4 сентября в Казани на территории Деревни Универсиады состоялась торжественная церемония открытия I Игр стран СНГ. Они пройдут в столице Татарстана по 11 сентября 2021 года. В Играх примут участие 9 стран: порядка 1,5 тыс. спортсменов и 600 официальных лиц в составе команд. Всего будет разыграно 182 комплекта медалей. В составе сборной России выступят 28 спортсменов из Татарстана.



Татьяна Демина