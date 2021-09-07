WhatsApp с 1 ноября прекратит поддержку устройств с устаревшими версиями Android

Фото: Максим Платонов (архив)

Мессенджер WhatsApp с 1 ноября прекращает поддержку гаджетов с операционной системой Android 4.0.4 и iPhone с iOS 9 или старше. Таким образом, он перестанет работать на некоторых смартфонах и планшетах.

WhatsApp будет функционировать, если на телефоне установлена операционная система 4.1 или новее. «Мы рекомендуем перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты», — говорится в сообщении на сайте WhatsApp.

В июне сообщалось, что разработчики намерены сделать мессенджер доступным на четырех мобильных устройствах одновременно при использовании одной учетной записи. Сейчас мобильная версия мессенджера прекращает работу на смартфоне автоматически, если попытаться его запустить на другом.

Фото: pixabay.com

Кроме того, в июле у WhatsApp появилась новая функция. Теперь его пользователи смогут присоединиться к групповому звонку даже после его начала.



Татьяна Демина