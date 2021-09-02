Молодежная сборная России по волейболу сыграет на чемпионате мира за бронзу

Фото: volleysportacadem

В Иране завершается чемпионат мира по волейболу среди молодежных команд до 19 лет.

Россияне обыграли на групповом этапе команды Бельгии, Болгарии и Таиланда, в четвертьфинале разгромили Бразилию — 3:0, но в полуфинале уступили болгарам — 2:3, обыгранным на групповом этапе.

Теперь в матче за бронзовые медали россияне сыграют с хозяевами чемпионата Ираном. Золото будут оспаривать сборные Болгарии и Польши.

Руководит российской молодежкой Максим Максимов, новый главный тренер казанской команды «Академия-Казань» под руководством которого играют подопечные — капитан Михаил Лабинский и Михаил Каштанов. Кстати, вернувшись в Казань они будут играть уже за «Крылатых барсов», как будет переименована команда Поволжской академии.

Джаудат Абдуллин