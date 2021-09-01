Волейболистки России выбыли из борьбы за медали чемпионата Европы

Женская сборная России по волейболу завершила борьбу за медали чемпионата Европы, который проходит в четырех странах — Болгарии, Греции, Румынии и Сербии.

В четвертьфинале россиянки достаточно безвольно уступили сборной Италии — 0:3. Достаточно сказать, что во второй партии россиянки смогли набрать только 8 очков, а счет по партиям убедительно демонстрирует, что борьбы в противостоянии не получилось: 20:25, 8:25 15:25. Этот исход напомнил матч на Олимпиаде, где также россиянки практически ничего не смогли противопоставить Италии, встречаясь с ней на групповом этапе.

В составе сборной России выступали два бывших игрока «Динамо-Казань» Евгения Старцева и Арина Федоровцева, а также Татьяна Кадочкина.

Стоит

отметить, что россиянки по ходу группового

этапа одолели Франции — 3:1, Азербайджан

и Боснии и Герцеговины по — 3:0, и уступили

с одинаковым счетом — 2:3 командам Бельгии

и Сербии. В одной восьмой россиянки

переиграли Беларусь — 3:1.Борьбу за медали чемпионата продолжат команды Италии,Нидерландов, Турции, а также победитель в противостоянии Сербии и Франции.

Джаудат Абдуллин