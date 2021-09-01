КАМАЗ получит 1,04 млрд рублей на модернизацию производства

Правительство России выделило ПАО «КАМАЗ» 1,04 млрд рублей на программу модернизации производства. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



«Выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства РФ в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 1 040 000 тыс. рублей в целях предоставления в 2021 году субсидий российским производителям грузовых колесных транспортных средств…» — сказано в распоряжении.

Так, с правительственной поддержкой предприятие сможет «возместить затраты на инвестиционные проекты и запустить линию профилирования лонжеронов», — сообщили в пресс-службе компании.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в ходе торгов на Московской бирже акции КАМАЗа взлетели на 40% до 132,1 рубля за штуку. Это максимум с июля 2008 года. В компании рост объяснили в том числе заявлением правительства о выделении средств на компенсацию процентов по инвестициям компании.

Маргарита Головатенко