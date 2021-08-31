Разработка проекта реставрации «Красных ворот» в Казани обойдется почти в 1,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На разработку научно-проектной документации на проведение ремонта, реставрации и работ по приспособлению объекта культурного наследия «Юбилейная арка — «Красные ворота» в честь 100-летия порохового завода» (ул. Степана Халтурина, у главного входа в парк им. Петрова) для современного использования выделят 1 469 203 рубля. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Основанием для проектирование является задание Комитета РТ по охране объектов культурного наследия на проведение работ по сохранению объекта от 28 июля 2021 года. Средства на эти цели выделены из бюджета Казани.

Заказчиком работ выступает Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани. Подать заявку на участие в тендере можно до 9 сентября. Электронный аукцион проведут 10 сентября.

Исполнителю необходимо разработать и утвердить проект и сметный расчет по сохранению «Красных ворот». Работы необходимо выполнить до 31 марта 2022 года.

Реставрация на сегодняшний день проходит в Казанском кремле. Там в зданиях присутственных мест ведутся фасадные работы.



Татьяна Демина