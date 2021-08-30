Татарстан стал одним из самых популярных регионов для краткосрочной аренды загородного дома в августе

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан стал одним из самых востребованных регионов России для краткосрочной аренды загородной недвижимости в августе текущего года. Популярностью также пользуются Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Подмосковье, Санкт-Петербург, Москва, Дагестан, Ростовская и Ленинградская области.

В целом у россиян спрос на посуточную аренду загородной недвижимости на год увеличился на 25,9%. Наиболее популярны у граждан стали таунхаусы (37,9%) и дома (33,1%). Больше ими интересуются в Дагестане (интерес вырос в 3,3 раза), в Крыму (+5,1%) и Краснодарском крае (+4,3%).

Фото: Фото: realnoevremya.ru (архив)

С августа прошлого года средняя стоимость посуточной аренды загородной недвижимости в целом по России выросла на 25% и достигла 4 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Авито Недвижимость».

Напомним, спрос на загородную недвижимость еще прошлой весной-летом подстегнули антиковидные ограничения — изолироваться люди предпочитали в своем частном доме или коттедже. За минувший год интерес к индивидуальному жилью вырос еще больше. Подробнее о ситуации на рынке загородной недвижимости в Татарстане — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина