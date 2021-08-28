В Татарстане на закупку комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД направят 18,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на закупку комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения выделят более 18,7 млн рублей. Тендер на поставку размещен на портале госзакупок.

Всего ГБУ «Безопасность дорожного движения» планирует закупить 11 комплексов автоматической фотовидеофиксации для контроля мгновенной скорости в местах установки блоков в обоих направлениях (ширина контроля не менее 15 метров). Средства выделены из федерального бюджета.

От исполнителя требуется не только поставить комплексы, но и установить их и интегрировать в Региональную информационную систему ГИБДД МВД по РТ и Автоматизированную систему контроля по РТ.

Комплексы фотовидеофиксации превышения скорости автомобилистами появятся в Казани (ул. К. Цеткин, 31а; ул. Фрунзе, 9 и ул. Болотникова, 9), Зеленодольском, Лаишевском, Пестречинском и Верхнеуслонском районах РТ.

Подать заявку на участие в тендере можно до 3 сентября. Аукцион проведут 7 сентября.

Напомним, в начале июля ГИБДД размещала тендер на поставку систем автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД на сумму 44 млн рублей. Согласно техзаданию, речь шла о комплексах двух типов — первый тип нужен для автоматической фотовидеофиксации фактов нарушений требований дорожных знаков и разметки, второй — для контроля мгновенной скорости.

Татьяна Демина