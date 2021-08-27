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Главный тренер «Ювентуса» Аллегри сообщил об уходе Роналду из клуба

15:12, 27.08.2021
Главный тренер «Ювентуса» Аллегри сообщил об уходе Роналду из клуба
Фото: realnoevremya.ru

Нападающий Криштиану Роналду больше не намерен выступать за «Ювентус». Об этом сообщил главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри.

«Роналду не будет в заявке. Вчера он сказал мне, что больше не хочет играть за «Ювентус». Сегодня он не тренировался с командой», — заявил Аллегри.

Наиболее вероятным клубом, в котором Роналду продолжит свою карьеру является английский «Манчестер Сити». Также на игрока, по некоторым данным, претендует французский ПСЖ.

Примечательно, что «Манчестеру Сити» предстоит сыграть против французов в одной группе Лиги чемпионов в новом сезоне. Ранее в состав парижан перешел аргентинский нападающий Лионель Месси.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. За это время он дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а в прошлом сезоне был признан лучшим бомбардиром чемпионата.

СпортФутбол
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