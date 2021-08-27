Главный тренер «Ювентуса» Аллегри сообщил об уходе Роналду из клуба

Нападающий Криштиану Роналду больше не намерен выступать за «Ювентус». Об этом сообщил главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри.

«Роналду не будет в заявке. Вчера он сказал мне, что больше не хочет играть за «Ювентус». Сегодня он не тренировался с командой», — заявил Аллегри.

Наиболее вероятным клубом, в котором Роналду продолжит свою карьеру является английский «Манчестер Сити». Также на игрока, по некоторым данным, претендует французский ПСЖ.

Примечательно, что «Манчестеру Сити» предстоит сыграть против французов в одной группе Лиги чемпионов в новом сезоне. Ранее в состав парижан перешел аргентинский нападающий Лионель Месси.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. За это время он дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а в прошлом сезоне был признан лучшим бомбардиром чемпионата.