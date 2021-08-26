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В Татарстане выявили 45 новых случаев COVID-19

11:59, 26.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 45 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 45 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 25 168, сообщает оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки выздоровели 53 пациента, всего — 22 107. Умерли три человека за минувшие сутки, за весь период от коронавируса скончались 672 татарстанца.

Все последние новости о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

ОбществоМедицина Татарстан
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