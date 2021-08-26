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Промышленность

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 6 месяцев

09:54, 26.08.2021
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 6 месяцев
Фото: tatneft.ru

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 6 месяцев 2021 года. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

По привилегированным акциям предлагается выплатить в размере 1652% к номинальной стоимости акции, по обыкновенным акциям — в размере 1652% к номинальной стоимости акции.

12 октября текущего года предлагается определить лиц, имеющих право на получение дивидендов.

ПромышленностьОбществоБизнес Татарстан
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