Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 6 месяцев

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 6 месяцев 2021 года. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

По привилегированным акциям предлагается выплатить в размере 1652% к номинальной стоимости акции, по обыкновенным акциям — в размере 1652% к номинальной стоимости акции.

12 октября текущего года предлагается определить лиц, имеющих право на получение дивидендов.