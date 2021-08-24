Мутко сообщил, что большинство семей в России хотели бы жить в частных домах

Около 70% российских семей хотели бы жить в частных домах, сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Это порядка 40 млн семей страны.

На сегодняшний день в частных домах живут около 18 млн российских семей, добавил Мутко. Он обратил внимание, что по итогам января-июня 2021 года количество введенного жилья в рамках индивидуального жилищного строительства впервые превысило показатель ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, пишет ТАСС.

В июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что программу ипотечного кредитования для ИЖС намерены запустить в Росси до конца 2021 года. Пакет необходимых документов уже подготовлен. Продукт планируется доработать при взаимодействии с Центробанком и регионами России.



Татьяна Демина